GUと「パペットスンスン」が初コラボ！ふわもこカーデやぬいぐるみ型ポーチなど、かわいすぎて全部欲しい…
GU（ジーユー）が、大人気キャラクター「パペットスンスン」と初コラボ。
ゆるくてかわいい世界観を、レトロ&ポップなムードでデザインに落とし込んだアイテムが登場しますよ。
10月31日（金）の全国発売に先駆け、10月17日（金）7:15頃〜23日（木）23:59の間、オンラインストアにて先行予約販売が実施されるので、要チェックです！
「GU×パペットスンスン」の初コラボに大注目
初のコラボとなる今回は、パペットスンスンの魅力がレトロ&ポップなムードでデザインに落とし込まれたコレクションが登場。
カーディガンやスウェット、ポーチなど、豊富なラインナップでお目見えします。
スンスンたちと一緒に、秋冬のおしゃれをぜひ楽しんでみて。
ニットやスウェットを着て、一緒におでかけしちゃお
ライトグレー／ネイビー
ノスタルジックなムードのフォトプリントがかわいい、裏起毛の「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー パペットスンスン」（各 税込2990円）。
Mサイズは、メンズのSサイズをベースにしているので、性別問わず着られますよ。
ライトグレーは、正面にスンスンをプリント。ネイビーは、TV画面の中にいるスンスンとノンノンがバックプリントされています。
毛足が長く、ふわふわな触り心地の「オーバーサイズカーディガン パペットスンスン」（税込3990円）は、ポケットから顔を出すスンスンがかわいすぎる…！
ブルーのほか、ブラックも展開されます。
ジャガード編みの「オーバーサイズニットプルオーバー パペットスンスン」（税込2990円）は、スンスンならではのメッセージに注目ですよ。
ナチュラルカラーのほかに、色鮮やかなブルーもラインナップ。カラーによって異なる雰囲気を演出してくれそうです。
「マシュマロフィールラウンジセット パペットスンスン」（税込3990円）は、ふわもこな素材でマシュマロのような肌触りが特徴。
スンスン・ノンノン・ゾンゾンのアップリケが付いたナチュラルカラーと、スンスン単体のアップリケが付いたライトブルーの2色展開です。
スンスンの刺繍がワンポイントになった、ライン入りの「GIRLSソックスJR パペットスンスン」（税込390円）。
甲の部分に一言メッセージが入っていて、靴を脱いでもかわいらしいデザインです。
オフホワイトのほか、ブラックとネイビーの3色がラインナップ。カラーによってスンスンの表情が異なるので、ぜひお気に入りを見つけてみて。
こちらは、21〜24cmまで対応するワンサイズ展開です。
かわいすぎるポーチは毎日持ち歩きたい…
「ポーチ パペットスンスン 2」（税込1990円）はぬいぐるみ型で、見ているだけで癒されそう。
底面が平らになっているから、座らせて置くことができますよ。
缶詰型の「ポーチ パペットスンスン 1」（税込1990円）は、蓋を開けるとスンスン・ノンノン・ゾンゾンが現れるかわいい仕掛けが。
スンスンの手が立体的になっているのもポイントです。
売り切れる前にゲットして！
今回のコラボアイテムは、おでかけでも、おうちでも、スンスンたちと一緒に過ごせるのが魅力。
手頃な価格で手に入るのもうれしいですよね。
確実にゲットしたい場合は、先行予約販売を利用するのがおすすめですよ。
コレクション概要
・先行予約販売について
先行予約販売期間：2025年10月17日（金）7:15頃〜23日（木）23:59
先行予約販売店舗：オンラインストア
※受付期間中であっても、予約数が上限に達し次第終了
※1人1柄1色につき、2点までの点数制限あり
※詳細はこちらをご覧ください
・通常販売について
発売日：2025年10月31日(金) ※オンラインストアは7:15〜販売開始予定
発売店舗：全国のGU店舗およびオンラインストア
「GU×パペットスンスン」特設ページ
https://www.gu-global.com/jp/ja/
参照元：株式会社ジーユー プレスリリース
©PUPPET SUNSUN/PS committee
