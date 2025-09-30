佐藤健、TENBLANKを彷彿とさせる弾き語り風SHOTに「最高です」「カッコよすぎでしょ」の声

9月29日、佐藤健がInstagramを更新した。

【写真】秋ニットのギター＆歌唱風SHOTを公開

佐藤は、自身のInstagramアカウントにて、ラフなニット姿でソファに座り、ギターを弾いている様子や、マイクに向かって歌っているような写真を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「カッコよすぎでしょ」「演奏姿素敵です」「最高です！！」「もうすっかり 秋 の装い」「オシャレでカッコよい」「ビジュ良すぎ」「いつも写真が芸術的」などの多くの声が寄せられている。

俳優として数々の話題作に出演している佐藤。現在Netflixにて世界独占配信中の『グラスハート』では、共同エグゼクティブプロデューサーを務めると同時に、4人組バンド・TENBLANKの中心的存在でボーカルの藤谷直季役にて主演を飾った。

また、TENBLANKは現実世界でもデビューを果たし、リリースしたアルバム『Glass Heart』は、8月27日公開（※集計期間：2025年8月18日〜8月24日）のBillboard JAPANの総合アルバム・チャート“Hot Albums”で、総合首位を獲得。

10月11日には、このTENBLANKメンバー4人が揃っての1日限りのイベント『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催することが決定している。