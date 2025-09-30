2026年の石川県知事選挙に向け 現職・馳浩知事は要所要所で「県民党」を強調 自民党も非自民会派もあいさつまわりでは“好感触” 県議会が閉会
石川県議会9月定例会は30日閉会しました。会期中に2026年春の知事選出馬を表明した馳浩知事は改めて「県民党」の立場を強調し、「なすべきことをしっかりやる」と決意を示しました。
30日の本会議では、一般会計で235億円余りとなる補正予算案など36件が可決・同意されました。
石川県・馳浩知事「お疲れさまでございました！ありがとうございました」
閉会後、恒例となっているのが知事による各会派へのあいさつ回りです。9月定例会では知事選への出馬を表明した馳知事に、県議からはエールともとれるような声がかかります。
自民党・和田内幸三県議「来年からは（あいさつに）回らんでいいよ」
自民党・福村章県議「もう一回だけ、3月議会だけやって」“非自民会派”も馳知事に好意的なリアクション？
一方、非自民の第2会派「未来石川」でも馳知事の背中を押すような言葉が聞こえました。
未来石川・吉田修県議「がんばってください」
馳浩知事「がんばります」
自民・非自民ともに控室では和やかな空気に包まれ、知事選へ馳知事は改めて「県民党」の言葉を強調します。
石川県・馳浩知事「『県民党』の立場で被災者、被災事業者のあしたの生活をしっかりと守っていく、そのために足元を固める時期。出馬表明はしたが、いま私自身がなすべきことをしっかりやっていく、そのことに尽きる」
馳知事の推薦をめぐっては、自民党県連が11月の早い段階で結論を出すとしていて、未来石川も11月中に方針をまとめるとしています。