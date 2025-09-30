佐藤めぐみ、27年所属の事務所退所「心から感謝しております」 『金八先生』で俳優デビュー【報告全文】
俳優の佐藤めぐみ（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって、27年間在籍したスターダストプロモーションを契約満了で退所すると発表した。
【写真】佐藤めぐみ、27年所属の事務所退所
佐藤は「この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本当にありがとうございました」と記した。
佐藤は1984年11月17日生まれ、東京都出身。2001年、ドラマ『3年B組金八先生（第6シリーズ）』で俳優デビュー。映画『ウイニング・パス』（04年）、映画『銀のエンゼル』（04年）、ドラマ『砂時計』（07年）、NHK連続テレビ小説『ちりとてりん』（07年）、映画『L change the World』（08年）、映画『クロユリ団地』（13年）、ドラマ『間違われちゃった男』（13年）、映画『あいあい傘』（18年）、ドラマ『忘却のサチコ』（18年）、ドラマ『花より男子』シリーズなど、数多くの作品に出演。趣味はピラティス、ダンスで、ピラティスのインストラクター資格も持つ。
■報告全文
この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。
13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本当にありがとうございました。
また、いつも応援してくださった皆様の温かい言葉や励ましは、私にとって大きな力でした。その一つひとつが、これからも私の心の中に残り続けます。
これから先も、多くの方々の支えに感謝して、自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います。たくさんの応援をありがとうございました。
佐藤めぐみ
【写真】佐藤めぐみ、27年所属の事務所退所
佐藤は「この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本当にありがとうございました」と記した。
■報告全文
この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。
13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本当にありがとうございました。
また、いつも応援してくださった皆様の温かい言葉や励ましは、私にとって大きな力でした。その一つひとつが、これからも私の心の中に残り続けます。
これから先も、多くの方々の支えに感謝して、自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います。たくさんの応援をありがとうございました。
佐藤めぐみ