¾¾ºäÅíÍû¡Ö¶¸µ¤¤Ç¤¹¤è¡×¡¢1¥·¡¼¥ó¤Ë1Ç¯Áíºî²è9800Ëç°Ê¾å¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿´ÆÆÄ¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë´¶Ã²¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¸ø³«¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£´ä°æß·´ÆÆÄ¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë¡¢¾¾ºä¤¬´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹õ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡ªÁ´¿ÈÉôÍî¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ºäÅíÍû¡õÀ÷Ã«¾ÂÀ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Ç¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¤·¤¿µûË»á¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦10ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢´°·ë¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ºä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤ÎÂ®¤¤¡ÈºÍÇ½·¿¡É¤Î¥È¥¬¥·¤ò¡¢À÷Ã«¤Ï¥È¥¬¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é100¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÅØÎÏ·¿¡É¤Î¾®µÜ¤ò±é¤¸¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£10·î12Æü¤Ë¤ÏËÌÊÆ¸ø³«¤ò¹µ¤¨À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËÜºî¡£½é¤á¤Æ¤Î¾å±Ç¸å¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤â²ò¶Ø¡£
¡¡ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±«¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÁíºî²èËç¿ô9800Ëç¤È»Ê²ñ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´ä°æß·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿ô¤¨¤ë¤Î¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö±«¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç1Ç¯¤Ç¤¹¤è¡©¶¸µ¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Ç¤â1Ç¯¤«¤±¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤²èÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¤Î¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀÖ¤ÈÀÄ¤Î»¥¤Ç2Âò¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£¼«Ê¬¤Ï»ýµ×ÎÏ¥¿¥¤¥×¤«½ÖÈ¯ÎÏ¥¿¥¤¥×¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¡Ö»ýµ×ÎÏ¥¿¥¤¥×¡×¤Î»¥¤ò¾å¤²¡¢ÂÐ¤·¤ÆÀ÷Ã«¤Ï¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤ë¡£Áö¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Ã¤«¤éÂçÅ¾ÅÝ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´ä°æß·´ÆÆÄ¤â¡Ö»ýµ×ÎÏ¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»ýµ×ÎÏ¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ë¥áºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¡ÉéÆü¤ÎÁ°Æü¤ÎÈ÷¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤ó¤Ë¿´ÇÛÀ¤Ê¤À¤±¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤È¤«¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤â¤¦1²óÂæËÜÆÉ¤â¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¿²ÉÔÂ¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£À÷Ã«¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö¿´ÇÛÀ¤Ê¤Î¤Ç¡£ÉáÃÊÄÌ¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸À¤¦¤È¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ÔÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤³¤Î²óÅú¤Ë¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¤¢¤³¤¬¤ì¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹õ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡ªÁ´¿ÈÉôÍî¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ºäÅíÍû¡õÀ÷Ã«¾ÂÀ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Ç¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¤·¤¿µûË»á¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦10ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢´°·ë¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±«¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÁíºî²èËç¿ô9800Ëç¤È»Ê²ñ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´ä°æß·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿ô¤¨¤ë¤Î¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö±«¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç1Ç¯¤Ç¤¹¤è¡©¶¸µ¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Ç¤â1Ç¯¤«¤±¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤²èÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¤Î¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀÖ¤ÈÀÄ¤Î»¥¤Ç2Âò¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£¼«Ê¬¤Ï»ýµ×ÎÏ¥¿¥¤¥×¤«½ÖÈ¯ÎÏ¥¿¥¤¥×¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¡Ö»ýµ×ÎÏ¥¿¥¤¥×¡×¤Î»¥¤ò¾å¤²¡¢ÂÐ¤·¤ÆÀ÷Ã«¤Ï¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤ë¡£Áö¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Ã¤«¤éÂçÅ¾ÅÝ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´ä°æß·´ÆÆÄ¤â¡Ö»ýµ×ÎÏ¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»ýµ×ÎÏ¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ë¥áºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¡ÉéÆü¤ÎÁ°Æü¤ÎÈ÷¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤ó¤Ë¿´ÇÛÀ¤Ê¤À¤±¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤È¤«¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤â¤¦1²óÂæËÜÆÉ¤â¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¿²ÉÔÂ¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£À÷Ã«¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö¿´ÇÛÀ¤Ê¤Î¤Ç¡£ÉáÃÊÄÌ¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸À¤¦¤È¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ÔÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤³¤Î²óÅú¤Ë¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¤¢¤³¤¬¤ì¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£