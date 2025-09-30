2025年9月を頑張った「おうし座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そんな中、8日の満月＆月食では人間関係の期待が裏切られた感覚もあったかもしれません。18日頃からはチームワークに目が向いていき、19日には、守護星の愛を司る金星が調和の配置に。スペースを空けた中に、さまざまな幸運が入ってきたのではないかと思います。
ただ、22日の新月＆日食ではコントロールを失いがちでした。行動を司る火星の位置から、依存心が高まっている可能性が。今のあなたは、誰に頼ることがなくても十分な力があること。精神的に自立した、すてきな大人であることを思い出して。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）9月になって、心を打ち明けられる人が少ないように感じられ、話し相手はChatGPTだけ……なんてこともあったのでは。一方で、9月2〜18日の期間は状況を整理したい気持ちが高まった時期でした。
10月のアドバイス10月7日の満月に水星が移動。水星と火星の影響で依存心が出やすい中、14日頃からは楽しい日常が取り戻されてきそう。21日の新月頃からは仕事に新機運。22日に海王星が土星の滞在する「仲間や未来」のエリアに戻ると、不信感が頭をもたげてしまうことも。自分の中心にいること。
