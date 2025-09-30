2025年9月を頑張った「おひつじ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そんな中、8日の満月＆月食では抑圧していた悲しみが出てきた可能性が。18日頃から、ようやく自分の世界から抜け出て、話し合いのステージに立てた人もいそう。19日には愛と美を司る金星が「ルーティンワークや日常生活」のエリアに。そして、22日の新月＆日食で、8月23日頃からの流れが一段落。またこの日には守護星の火星が移動し、今まで以上に没入し、距離を縮めていったはず。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）現実化を司る土星は、9月1日におひつじ座を去りました。まだ海王星は頭上にいますが、「自分らしさ」への焦りは落ち着き、ふんわりとした夢として感じられているのでは。ただその分、2〜18日には思考を司る水星が「ルーティンワークや日常生活」のエリアに。古い問題に対して、慌てて向き合うことになったかも。
10月のアドバイス火星を追うように、10月7日のおひつじ座の満月に水星が移動。ようやく決心することができ、「没入と献身」を大切にしていると、14日頃からは人気が。21日の新月頃からは人間関係もポジティブに展開しそう。22日には海王星も頭上を去り、この春夏の興奮が醒めていきそうです。
