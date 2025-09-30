「理想のお食事」加藤綾菜、82歳・加藤茶の健康気遣う豪華な手料理を披露「胃が疲れていたので野菜と魚中心に」
コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは9月28日、自身のInstagramを更新。手作りの豪華な料理を披露しました。
【写真】加藤綾菜の手料理ショット
コメントでは「手料理、どれも美味しそう」「野菜多め、タンパク質たっぷり、脂質少なめの料理！」「きゃー美味しそう！」「理想のお食事ですね」「とてもバランスが取れた食卓で、美味しそうです」「どれもご馳走で美味しそう！！」「本当に食べたくなりました！」「食欲の秋ですね」と、絶賛の声が集まっています。
(文:鎌田 弘)
「本当に食べたくなりました！」綾菜さんは「加藤家のご飯」とつづり、3枚の写真を載せています。「旅行で外食して胃が疲れていたので野菜と魚中心に」と、ハラス焼きやだし巻き卵など、82歳である茶さんの健康に気を使ったおいしそうな手料理を披露しました。
「秋の香りがしますね」自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している綾菜さん。25日には「秋の香りがしますね 夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！」と、美容院後の姿を載せていました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
