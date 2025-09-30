自分の「年金手帳」が見つからない！紛失したら受給できない？再発行の手続きはどこですればよいの？

年金手帳にはどのような役割がある？

年金手帳とは公的年金の被保険者になった人に発行されるもので、加入した年金制度や加入時期に応じて色が異なります。

年金手帳には、氏名や生年月日・性別などのほかに「年金基礎番号」が記載されています。年金基礎番号とは、年金記録を管理するために一人につき一つ与えられている番号です。

平成8年12月までは年金制度ごとに異なる番号で年金記録が管理されており、転職などにより加入する年金制度が変わるたびに新たな番号が与えられ、一人が複数の番号を持つこともありました。

しかし、記録の確認に時間がかかることがあったため、平成9年1月から基礎年金番号が導入され、一人一つの番号で管理されるようになりました。

会社に入社した際に、年金手帳を提出することもあります。これは会社側が各種手続きをおこなうにあたって基礎年金番号が必要になるためです。

また、令和4年4月からは、年金手帳から年金基礎番号通知書に切り替わっています。年金手帳がすでに交付されている人には年金基礎番号通知書は発行されません。どちらかを持っていればいいでしょう。



年金手帳を紛失するとどうなるのか？

今回は「年金手帳を紛失してしまった場合は年金を受給できなくなるのか？」ということですが、厚生労働省によると「番号が控えてあれば手続きに支障はなく、番号が分からなくても確認できるので問題はない」としています。

このことから、年金手帳や年金基礎番号通知書を紛失しても、年金の受給には影響がないことが分かります。

ただし、年金に関する手続きをおこなう際に番号が必要です。

令和4年4月から年金手帳は年金基礎番号通知書に切り替わっているため、年金手帳を紛失した場合は年金手帳ではなく年金基礎番号通知書を再発行する形になります。

紛失した場合は再発行の手続きをしましょう。



年金手帳の再発行手続き方法

年金手帳や年金基礎番号通知書を紛失した場合は、基礎年金番号通知書再交付申請書を提出する必要があります。国民年金加入者は最寄りの年金事務所、厚生年金加入者は勤務先を経由、または直接その会社を管轄する年金事務所に提出しましょう。

申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるため、印刷して必要事項を記入してください。

勤務先を経由せず、マイナンバーを記載して提出する場合は、マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類および身元確認書類などの添付書類が必要になることもあるため、用意しておきましょう。

窓口への持参のほか、電子申請や郵送でも提出できます。



年金手帳を紛失しても年金は受給できるが、各種手続きに年金基礎番号が必要なため再発行の手続きをしなければならない

年金手帳には年金記録を管理するための「年金基礎番号」が記載されており、令和4年4月からは年金基礎番号通知書に切り替わっています。どちらも紛失したからといって年金が受給できなくなるわけではないでしょう。

各種手続きには年金基礎番号が必要になりますが、令和4年4月からは年金手帳の再発行はできません。年金基礎番号通知書を再発行する形になるため、手続きをしましょう。

日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類とあわせて年金事務所などに提出してください。



出典

厚生労働省 基礎年金番号に関する問と答 問８ 基礎年金番号通知書を紛失してしまった。このままでは将来年金がもらえなくなるのか。再交付を受けるにはどうすればいいのか？

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー