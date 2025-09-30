「那須ファームビレッジ」「一般社団法人 Think The DAY」を率いて被災地支援や動物愛護の活動を行っている、実業家でモデル・タレントの紗栄子さんが、ニュージーランドでの一コマを自身のインスタグラムに投稿しています。

【写真を見る】【 紗栄子 】NZの海で乗馬 “私の大切にしているものやことがたくさん” 自身の生き方に共鳴「帰ってきたい場所が１つ増えました」





紗栄子さんは「撮影でニュージーランドに来ています」として、海辺で乗馬をする光景を投稿。紗栄子さんを乗せた白い馬「MOSS」は、波打ち際の砂浜を歩くのみならず、紗栄子さんを乗せたまま海の中に分け入って膝まで浸かってみせるなど、頼りがいのあるところを見せています。









紗栄子さんは「ニュージーランドに来るのは初めて」と打ち明けつつ「美しい景色と美味しいお食事、人にも動物にも自然にも優しいこの国」「私の大切にしているものやことが当たり前のようにたくさん広がっていて、とても心地の良い場所でした」と振り返っています。















紗栄子さんが馬と交流するこの場所は「waiheke島」とのことで「広大な自然の中で暮らす馬たちとの触れ合いで、私の心が晴れていくのを感じました」と心酔。「また帰ってきたい場所が１つ増えました」と思いを伝えています。

