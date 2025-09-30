「パンツ1枚を洗うのが…」“日韓二拠点生活”で話題の韓国女性芸人、東京で厳しい現実に直面？

日本で一人暮らしを始めたコメディアンのイ・グクジュが、現実の厳しさに思わずうなだれた。

【画像】イ・グクジュ、東京9坪ワンルームで一人暮らしのワケ

最近、イ・グクジュのYouTubeチャンネルを通じて、東京での生活の様子を収めた映像が公開された。

公開された映像の中で、イ・グクジュは洗濯機を買うために大型スーパーを訪れた。彼女は「布団の洗濯はコインランドリーでやればいいと思ったんです。でもパンツ1枚を洗うのが本当に大変で」と話し、「こう言うと、私のパンツが布団くらい大きいと思われるかもしれませんが、遅くならないうちに洗濯機を買うことにしました」とユーモアを交えて語った。

さらに「前に来たときも洗濯機を見ました。形や性能より、洗濯さえできれば十分なんです。今日は韓国から帰ってきてすぐにここに来ました」と付け加えた。

（画像＝イ・グクジュYouTubeチャンネル）イ・グクジュ

また、知人との会話では「文法は分かっているのに、早く話さなきゃと思うと焦ってしまってうまくできない。言葉が通じないからギャグもできない」と苦悩を吐露した。

なお、イ・グクジュは東京にワンルームを借り、韓国と日本を行き来する二拠点生活中。そのリアルな様子を発信し、注目を集めている。