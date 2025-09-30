「ロッテ−楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテの美馬学投手が引退試合に登板し、渾身の６球で現役生活に終止符を打った。

１番に入った浅村に対し、初球１４０キロの直球でストライクを投じ、２球目も空振り。だが３球目からは内角にボールが抜ける。４球目も内に外れると、５球目は背後を通過。６球目の１２３キロも背後を通過したが、浅村がバットを振り三振となった。美馬は２球連続でバランスを崩し、マウンドの上で膝をついた。

「３球目に肘が…。本当に最後までやり切れたのかなと思います。本当にアサ（浅村選手）ごめんって感じです。本当に本当にごめんって感じです。でも自分としては本当に投げれなくなるまでやれたかなと思います」。

引退理由となった右肘痛。厳しい表情で首を横に振りながら懸命に投げた最後の６球を投げ終えた。浅村には「すみません」と謝罪し、握手。２番手として告げられた中大の後輩・沢村にボールを手渡し、ハグを交わした。スタンドから降り注ぐ美馬コールの中、ベンチへ下がった。

引退試合に先立って、登板前の始球式には長男・リタ君（５）が登板。美馬とともにグラウンドに登場し、マウンド手前に並び、左腕からストライク投球を披露。見守った美馬は涙目だった。球場入り口コンコースには巨人・阿部監督、田中将、パドレス・松井、楽天の選手やサンドウィッチマンらからの多くの花が飾られた。

美馬は１０年度ドラフト２位で楽天入り。１３年の日本シリーズＭＶＰに輝くなど貢献し、ロッテにＦＡ移籍。試合前まで、通算２６６試合の登板で８０勝を挙げた。