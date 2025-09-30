引き出しの奥から「5万円分の商品券」が！“有効期限”が切れているのですが、捨てるしかないのでしょうか？

商品券は有効期限を延長できる？

発行元によっては、直接連絡することで一定期間の有効期限延長を認めてくれるところもあるようなので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

また、災害やパンデミックなど特別な状況下で、商品券の有効期限を延長した例があります。JR西日本ホテルズでは2023年に、コロナ禍で商品券の使用機会が制限されたことを受け、ギフトチケットの有効期限を1年延長しました。

有効期限切れの商品券が見つかった場合は、発行元のホームページなどで有効期限が延長されていないか確認するといいでしょう。



未使用の商品券が払い戻しの対象になる場合とは？

金融庁によると、発行元が商品券の利用を終了した場合は、払い戻しの対象となります。発行元は払い戻しの実施を新聞やホームページなどで知らせることになっているため、その内容を確認して期限内に手続きをしましょう。

期限内に申し出なかった場合は原則として払い戻しを受けられませんが、期限を過ぎた後でもすぐに処分せず、発行元に問い合わせることをおすすめします。また、有効期限が切れている商品券の場合はどのような扱いになるのか、発行元に確認しておきましょう。



商品券の「有効期限切れ」を防ぐ方法

ここまで、有効期限が切れた後の対処法を解説しましたが、払い戻しなどは例外的なケースであり、基本的には期限内に使い切ることが望ましいでしょう。そのため、商品券の有効期限切れを防ぐ方法を知ることも大切です。

まず、商品券を入手したら有効期限を確認し、早めに使うよう心がけましょう。スマホのカレンダーなどに入力し、その日までに使うよう通知設定をしておくのもおすすめです。

どのお店で使える商品券なのかも確認し、必要に応じて持ち歩くといいでしょう。また、商品券が使えるお店によっては、買いたいものが売っていなかったり、使い切れなかったりすることもあるかもしれません。

有効期限が迫り慌てて不要なものを買うよりも、家族や友人にプレゼントした方がいい場合もあるでしょう。商品券を無駄にせずに済むだけでなく、誰かに喜んでもらえるというメリットもあります。

買取サービスの利用も選択肢の一つです。買取価格は額面より低くなることもありますが、現金化することで生活費の足しにしたり貯蓄に回したりできます。まずは、複数の買取業者に無料査定を依頼し、いくらになるのか確認しましょう。



発行元によっては有効期限を延長できたり払い戻しの対象になったりする場合もある

有効期限の切れた商品券が出てくると「捨てるしかないの？」と思うかもしれません。しかし、発行元によっては直接問い合わせることで有効期限を延長してもらえる場合もあるようです。

また、発行元の事情により払い戻しの対象になる可能性もあるため、まずは問い合わせてみるといいでしょう。

商品券の有効期限切れを防ぐためには、有効期限や使える店舗をあらかじめ確認しておくことが大切です。また、使い切れない可能性があるときは、家族や友人にプレゼントしたり、買取サービスを利用したりする選択肢もあります。



出典

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 JR西日本ホテルズ NEWS &TOPICS JR西日本ホテルズギフトチケット 有効期限延長について

金融庁 商品券（プリペイドカード）の払戻しについて

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー