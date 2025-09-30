「ママが寝ててご飯を作らない」週末の朝、娘を連れ実家に帰った家事育児ゼロ夫…結婚生活を30年続けられた理由

2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を始めたカータンさん。わずか1年足らずで「Japan Blog Award 2008」総合グランプリを受賞し、その後も数々の賞に輝いた。ユーモアのある独特の視点で日常を描くブログは評判を呼び、月間800万PVを超える人気の主婦ブロガーとして18年以上も活躍を続けている。

その魅力の一つは、「そうそうそう！」とうなずける、家事育児や夫婦関係でのモヤモヤをズバッと、そして笑いの要素を散りばめて伝えているからだろう。さらに、その不満を単に「我慢し続ける」のではなく「健やかにいられるように考えて伝える」ことも彼女の魅力なのではないだろうか。

例えばカータンさんの著書『ビバ女の古（こ）』に書かれた「マンホールの蓋の話」。平日は仕事、休日は趣味や飲み会に出かけてしまう夫とのエピソードは離婚問題に発展してもおかしくない出来事だ。なのになぜ夫婦関係を継続することができたのだろうか。それどころか、今では食事も作り、近所のスーパーの日用品や食材の底値のデータが頭にインプットされているほど家事を担うようになったというのだ。

男女共同参画局が平成30年版のOECDのデータをグラフ化している。6歳以下の子どものいる夫婦における家事育児の労働時間を国別にあらわしたものだ。

それをみると日本はアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、ノルウェーの中でジェンダー別の家事育児時間の差が極めて大きい国だとわかる。日本の男性が家事育児にかける時間が1時間23分なのに対し、女性は7時間54分。断トツで男女の格差がある。先にあげた国のなかで次に差があるのはフランスの夫2時間30分、妻5時間39分。日本の「大きな差」はずば抜けている。

ただ、それは「男性が悪い」と一概にいえるものではない。「男子厨房に入るべからず」といった日本の文化があり、「家事育児は女性がやるもの」という固定観念は男女どちらも持っていると言えるからだ。

30年前の日本には、「やっぱりちょっと違うんじゃない？」と感じてすらいけない空気もあったのではないだろうか。その空気を変えるためにも「ちょっと違う」をどう伝えるかは重要になってくるだろう。

カータンさんが人気の理由のひとつには、その時にムカッとしたり、イライラしたことをストレートに描きながら、その行為をした人（基本的には夫）をただの悪人と描いていないことにもある。「そういうものだ」と育ってきて、「でもちょっと待てよ、めっちゃ嫌じゃない？」と気づく。そこからの言動があって、理不尽な関係性を乗り越えたのだ。

その真意を探るべく実現したインタビュー前編では、カータンさんが出産したばかりの30年前の話を伺った。

結婚生活が続けられた理由を明らかにする。

不満を閉じ込める「心のマンホール」

「カータンは夫婦円満だよね。その秘訣は何？」

そう言われ、彼女は過去を思い出す。かつて夫が「典型的な日本の男」だったということを――。

それでも共働きのころは家事を分担していたカータンさん夫妻。しかし彼女が仕事を辞めると態度は一変した。ごみ出しも放棄し、休日は趣味や飲み会に出かけ、文句を言えば大喧嘩。

いつしかカータンさんは悔しさを心の「マンホール」に閉じ込めるようになっていく。

そして事件は起こる。

ある休日、疲れ果て布団から起きられなかった彼女に、子どもが空腹だと伝えにきた夫。しかし彼は食事を用意するどころか子どもを連れて実家へ。なぜ、わざわざ実家に？ 子どもがお腹を空かせただけなのに…。

仕方なく夫の実家に電話すると義母が出た。

そこでカータンさんは「なぜ寝ているの」とそれとなく責められてしまう。

彼女はここでも心のマンホールに不満を詰め込み蓋をした。しかし悔しい思いをした日々のことは、どんなに年月が過ぎようと消えることはなく、ふとした瞬間に思い出すたびに悔しい気持ちがフラッシュバックしていた。

そしてある日、カータンは気づく。「言わなきゃ何も変わらない」ということを。以来、少しずつ蓋を開け、夫に思いを伝えるようになると、夫婦関係は動き出したのだ。

今よりももっと男女格差のあった30年前。身近で男性が育児休暇をとった話など聞いたことがあっただろうか。カータンさんの夫の発言や行動は決して特別なことではなく、仕方がない、「そんな時代」だった。しかしカータンさんはある日、気がついた。“言わなきゃ何も変わらない”と。

カータンは「女だからこうだわ」とひたすら耐え忍んだわけでも、「うちの夫さえいなければ!!」とこっそり恨んだわけでもない。

「マンホールの蓋」を閉じたままではなく、それを開け、伝え方を考えたからこそ、夫婦円満なのだ。

「マンホールの蓋」を開けたから

カータンさんは長年しまい込んでいた不満が詰まった「マンホールの蓋」を開けた。夫と話し始めたことで理解しあえる関係を構築し、結婚生活を続けることができたのだ。今では夫婦で旅をしたり夫の手料理に舌鼓を打ち、夫婦円満な様子や、家族、友人とともに充実した日々を送っていることが書籍やブログでも描かれている。しかしそんなカータンさんにも、深く悲しい出来事があった。

次回は最愛の姉が天国へ旅立ったこと、そこでカータンさんが決意したことなどをお伝えする。

