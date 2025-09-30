碓井将大、所属事業所の退所を発表「これからも変わらぬ応援を」 『ゴーオンジャー』ゴーオングリーン役で人気
俳優の碓井将大（33）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。所属するワタナベエンターテインメントを退所することを発表した。
【動画】碓井将大の動画メッセージ 所属事務所に感謝「18年間ありがとうございました」
動画の概要欄では「いつも応援してくださっている皆さまへ」と切り出し「私、碓井将大は2025年9月30日をもちまして、ワタナベエンターテインメントを退所することとなりました」と報告した。「15歳でこの世界に入り、約18年間、舞台や映像を通じて多くの学びと出会いを頂きました。事務所にお世話になる事になったオーディションから、今日の日まで事務所スタッフの皆様方にも支えて頂き自分1人では決して出来ない経験をさせて頂きました」と振り返りながら「これからも変わらぬ応援よろしくお願いします」と伝えている。動画では、これまでの感謝の思いや、これからの意気込みを語っている。
碓井は、『第4回D-BOYSオーディション』（2008）でグランプリを受賞し、デビュー。2008年に『炎神戦隊ゴーオンジャー』で城範人／ゴーオングリーン役で出演し、人気を集めた。
