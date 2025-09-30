TBS「news23」（月〜木曜後11・00、金曜後11・58）の29日放送で、自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相（44）の陣営が、インターネット上の配信動画に小泉氏を称賛するコメントを投稿するよう要請するメールを陣営関係者に送っていたことを取り上げた。

自民党総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長は29日に声明を発表。「禁止事項に該当する事案や公選規程に抵触しかねない陣営間の感情的対立をあおる恐れのある事案」に対して「それぞれの陣営の選挙責任者に対し厳重注意を行った」とした。名指しは避けているが、小泉陣営の“ステマ問題”も事案に含まれるとみられる。

ジャーナリストの星浩氏は「選挙期間中に選管の委員長がこうした声明を出すのは極めて異例なことなので、相当深刻に受け止めていることだと思う」とし、今回の問題を「相当稚拙な、ずさんなやらせ」と表現。

「もっと本質的なのは、デジタル担当大臣をやった人、政府のデジタル政策の中枢にいた人がこういうことをやってしまったということで、これは深刻。つまり、こういうことが他の選挙でも、例えば野党に向けてもやられていたのではないかという疑念を生むことは間違いない」と指摘し、「自民党全体の問題として疑念を晴らす必要がある」と述べた。

小川彩佳キャスターは「国民の声を聞くとしながら国民の声を偽装していたということになりますから。信頼の根幹に関わりますしこれが他でも行われていたのかどうかということになりますけど」と話した。