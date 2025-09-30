３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３３円７９銭（０・０８％）高の４万１８５円２８銭だった。

２営業日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち１６３銘柄（約４９％）が上昇した。

米国の暫定予算が成立せずに政府機関が閉鎖される懸念があるなか、目立った取引材料がなく、投資家の間で様子見の姿勢が広がったことで、小幅な値動きとなった。業種別では、機械や電機、銀行株の上昇が寄与した。

上昇率は、ポンプの生産を中心に半導体製造装置なども手がける荏原製作所（６・７２％）がトップだった。東邦ガス（５・４４％）、ＩＨＩ（５・２２％）と続いた。

下落率は、しまむら（９・４８％）が最大で、ソニーフィナンシャルグループ（５・６４％）、ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（３・３５％）の順に大きかった。

市場では「米政府機関が閉鎖されるかに加えて、今後発表される雇用統計にも注目したい」（大手証券）との見方があった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１１１円１２銭（０・２５％）安の４万４９３２円６３銭だった。３営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６・０３ポイント（０・１９％）高い３１３７・６０。