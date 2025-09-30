アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向け、20項目の包括的な計画に合意しました。この計画案の内容、どんなものなのかまとめました。

記者

「ネタニヤフ首相がホワイトハウスに到着しました。トランプ大統領と握手を交わしています」

29日、ホワイトハウスで会談したトランプ大統領とネタニヤフ首相。

アメリカ トランプ大統領

「我々は数百年も続いてきた死と破壊を終わらせることができる。地域全体の安全・平和・繁栄のための新たな節目を迎えることができる」

両首脳が合意したのは、アメリカ政府が提示したガザ地区での戦闘終結と戦後統治に関する20項目の計画です。この計画には停戦までのプロセスが描かれています。

イスラエルとイスラム組織ハマスが計画に合意した場合、戦闘はただちに終結し、72時間以内にすべての人質が解放され、それが確認されればハマス構成員に恩赦を認めます。

そして、戦闘終結後については…

アメリカ トランプ大統領

「計画では、新たな国際監視機関として平和委員会の設立を求めている」

ガザの統治を監督するための国際監視機関が設置されるのですが、トップを自ら務めるのがトランプ大統領です。

さらに、暫定的な国際安定化部隊を編成し、イスラエルはガザ地区から完全に撤退。この国際部隊にはアメリカに加え、アラブ諸国が入ってきて国際的なパートナーとして協力します。

その後は、イスラエルがガザ地区の占領や併合することはできず、ハマスについてもガザ地区の統治に関与しないと明記されています。

そして、既に十分に苦しんできたガザの人々の行方ですが…

ガザは利益のために再開発されるとしていて、住民は強制的に退去させられることはなく、去ることも戻ることも可能だということです。

こうしたアメリカの計画に、ロイター通信は、ハマスの交渉担当者が「誠意を持って検討し、対応する」と述べたと報じています。

イスラエル ネタニヤフ首相

「戦闘終結のための計画を支持する。我々の目的を達成するものでもある」

ハマスに、計画に同意するようトランプ大統領とネタニヤフ首相は強く要求。トランプ大統領は、ハマス側がこの計画を拒否したり遅らせたりした場合には、イスラエルによる戦闘継続を支持すると強調しています。