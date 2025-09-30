石井章元参議院議員が800万円あまりの秘書給与を国からだまし取ったとされる事件。東京地検特捜部はきょう、石井元議員ら2人を詐欺の罪で在宅起訴しました。

記者

「石井議員の事務所から段ボールが大量に運び出されています」

石井章元参議院議員（68）が公設秘書の給与を国からだまし取ったとされる事件。東京地検特捜部は先月、茨城県取手市の事務所などを家宅捜索していました。

事件をめぐって、きょう動きが…

記者

「特捜部は先ほど、石井被告ら2人を在宅起訴しました」

詐欺の罪で在宅起訴されたのは、石井被告と事務所スタッフの大川香留被告（60）。2人は石井被告が理事長を務める社会福祉法人に勤務していた石井被告の親族の男性を公設秘書として届け出て、国からおよそ828万円の給与をだまし取った罪に問われています。

石井章 被告

「これまでの物価高だけでも国民は疲弊している、限界にきている」

今年4月、国会の質疑でも、国民生活の苦しみを訴えていた石井被告。秘書給与としてだまし取ったとされる国民の税金は何に充てていたのでしょうか。

JNNの取材に石井被告の事務所関係者はこう証言しています。

事務所関係者

「大川被告が秘書給与の振り込み口座を管理し、必要に応じて現金を引き出して、事務所の経費などに充てていた」

公の場に姿を現すことなく、今月1日に議員辞職した石井被告。今後開かれる裁判で事件への関与について何を語るのでしょうか。