吉田朱里×PEACH JOHN♡新作ナイトブラ&人気クリームが登場

ピーチ・ジョンから、吉田朱里さんとのコラボ新作「わがままフロントホックナイトブラセット」が2025年9月17日に発売されました。セットには、ラブサボンローズの香りが楽しめる「ボムバストクリーム リッチ ミニ」が付属♡さらに、何度も再入荷を繰り返す大人気のクリーム通常サイズや、ヒップケアクリームの特別バージョンも同時展開。毎日のケアとおしゃれを叶える注目のラインナップです。

ありそうでなかった♡フロントホックナイトブラ

わがままフロントホックナイトブラセット

価格：4,800円

吉田朱里さんとPEACH JOHNがタッグを組んで誕生した「わがままフロントホックナイトブラ」。両サイドからバストを寄せ、ふっくら谷間をメイクしながら安定感もキープ。

ノンワイヤーで寝姿勢を邪魔せず、下厚カップで綺麗なラインを保ちます。

シアー感のある総レースに「akarin」ロゴチャームをプラスしたデザインは、ナイトブラっぽさを感じさせないランジェリーライクな仕上がりです。

セット内容：ナイトブラ／ボムバストクリーム リッチ ミニ（50g）

カラー：ネイビー／ピンク

サイズ：BC65／BC70／BC75／DE65／DE70／DE75

発売日：2025年9月17日（水）

大人気クリームも吉田朱里コラボで進化♪

ナイトブラとあわせて使いたいのが、美容成分たっぷりのケアクリーム。

バスト用「ボムバストクリーム リッチ」は150g入りで3,278円。パール剤配合でトーンアップ効果があり、ピンクカプセルビタミンEや保湿成分がハリとうるおいをサポート。

ラブサボンローズの香りで心までリフレッシュできます。

さらに、ヒップケア用「ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞」2,178円（120g）には吉田朱里スペシャル版が登場。

美白有効成分トラネキサム酸やハリを与えるポリリフトを配合し、ふわふわの柔らか肌を目指せます。パッケージは大理石調×ピンクのこだわりデザイン♡

発売日と入手方法

新作「わがままフロントホックナイトブラセット」は、2025年9月17日（水）より発売。PEACH JOHN公式通販サイト（正午～）、全国のPEACH JOHNストア（開店時間～）で購入可能です。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

自分をもっと好きになれるケアを♡

PEACH JOHNと吉田朱里さんのこだわりが詰まった今回のコラボは、ナイトブラとしての機能性だけでなく、見た目の可愛さやケアアイテムとの相乗効果も魅力。

毎日のバスト・ヒップケアを楽しみながら、理想のボディラインへ導いてくれます。自分磨きを応援してくれるランジェリー&ビューティアイテムで、心まで満たされる新習慣を始めてみませんか？