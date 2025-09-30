吉田朱里×PEACH JOHN♡新作ナイトブラ&人気クリームが登場
ピーチ・ジョンから、吉田朱里さんとのコラボ新作「わがままフロントホックナイトブラセット」が2025年9月17日に発売されました。セットには、ラブサボンローズの香りが楽しめる「ボムバストクリーム リッチ ミニ」が付属♡さらに、何度も再入荷を繰り返す大人気のクリーム通常サイズや、ヒップケアクリームの特別バージョンも同時展開。毎日のケアとおしゃれを叶える注目のラインナップです。
ありそうでなかった♡フロントホックナイトブラ
わがままフロントホックナイトブラセット
価格：4,800円
吉田朱里さんとPEACH JOHNがタッグを組んで誕生した「わがままフロントホックナイトブラ」。両サイドからバストを寄せ、ふっくら谷間をメイクしながら安定感もキープ。
ノンワイヤーで寝姿勢を邪魔せず、下厚カップで綺麗なラインを保ちます。
シアー感のある総レースに「akarin」ロゴチャームをプラスしたデザインは、ナイトブラっぽさを感じさせないランジェリーライクな仕上がりです。
セット内容：ナイトブラ／ボムバストクリーム リッチ ミニ（50g）
カラー：ネイビー／ピンク
サイズ：BC65／BC70／BC75／DE65／DE70／DE75
発売日：2025年9月17日（水）
チャンピオン×N.ハリウッド新作コレクション「NEW WEAVE」が登場
大人気クリームも吉田朱里コラボで進化♪
ナイトブラとあわせて使いたいのが、美容成分たっぷりのケアクリーム。
バスト用「ボムバストクリーム リッチ」は150g入りで3,278円。パール剤配合でトーンアップ効果があり、ピンクカプセルビタミンEや保湿成分がハリとうるおいをサポート。
ラブサボンローズの香りで心までリフレッシュできます。
さらに、ヒップケア用「ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞」2,178円（120g）には吉田朱里スペシャル版が登場。
美白有効成分トラネキサム酸やハリを与えるポリリフトを配合し、ふわふわの柔らか肌を目指せます。パッケージは大理石調×ピンクのこだわりデザイン♡
発売日と入手方法
新作「わがままフロントホックナイトブラセット」は、2025年9月17日（水）より発売。PEACH JOHN公式通販サイト（正午～）、全国のPEACH JOHNストア（開店時間～）で購入可能です。
数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。
自分をもっと好きになれるケアを♡
PEACH JOHNと吉田朱里さんのこだわりが詰まった今回のコラボは、ナイトブラとしての機能性だけでなく、見た目の可愛さやケアアイテムとの相乗効果も魅力。
毎日のバスト・ヒップケアを楽しみながら、理想のボディラインへ導いてくれます。自分磨きを応援してくれるランジェリー&ビューティアイテムで、心まで満たされる新習慣を始めてみませんか？