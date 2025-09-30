部下にボイコットされたアラフォーの雑誌編集者が柴犬専門雑誌を作るー。NHKドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」（総合、毎週火曜午後10時〜）。原作は片野ゆかさんのノンフィクション『平成犬バカ編集部』だ。犬を通して編集部員の心がつながっていく様子を描くヒューマンドラマ。主役の相楽俊一を演じる大東駿介さんに作品への思いやペットとの思い出を聞いた。（取材・文・婦人公論ｊｐ編集部 油原聡子、撮影：本社奥西義和）

【写真】大東駿介さんと柴犬ののこ

ぶっきらぼうな相楽

＜相楽はパチンコ雑誌の編集長。雑誌の売れ行きは好調だったが、コミュニケーションが苦手で部下に嫌われた末にボイコットされてしまう。編集長の座を取り上げられ、新雑誌を作るよう社長に命じられた相楽が飼い犬の柴犬・福助と過ごすうちに思いついたのが、柴犬の専門誌『シバONE』だった＞

実際にある柴犬雑誌の創刊をもとにした平成が舞台のお話です。このドラマのいちばんの魅力は、柴犬のかわいさ。犬が主役なので、いかに犬が快適にストレスなく撮影現場に入れるかは、自分の責任でもあると思って撮影に挑みました。

＜相楽は、福助を溺愛する場面があるものの、酒に酔って帰ってきて絡むなどいまいち福助の気持ちがわかっていない人物だ＞

相楽は、ぶっきらぼうでパワハラとも受け止められる言動をする人物。とにかく人とのコミュニケーションが苦手です。仕事に人一倍情熱があるからこそ、周りを置いてきぼりにしてしまう。個性や自分らしさは重要だけど、同時に人と生きていく中で、自分を成長させていくこともすごく大切。



今は、物事が極端に解釈される時代。「あの人にこう言われる」とか気にしてしまうし、自分らしさを発信することは難しくて生きづらい。他者と共存することが苦手な相楽が、犬を介して他者とつながることを知っていく物語です。犬と生きるなかで自分らしく社会と生きていく方法が見つかっていく。現代にも通じるテーマです。

福ちゃんは愛すべき相棒

相楽にとっての福ちゃんは、一貫して愛すべき相棒で大切な存在。動物と人間という関係性を超えた信頼関係が築かれていきます。上下関係はないし、間違いなく相楽の支え。登場人物が犬と共に過ごすことでどう成長していくのか。 言語の通じない生き物と心を通わすことは実際どういうことなのかを伝えられたらいいなと思っています。

＜ドラマに登場する柴犬の声優は９月に発表された。福助は、俳優の柄本時生、ボムは声優の津田健次郎が担当する＞

撮影の途中で、福助やボムの声優のキャスティングを聞きました。それまでは、無邪気にかわいがっていられたんですが、時生って聞いたときに、なんだか撫でづらくなりました。聞かなきゃよかったかな(笑)。

ボムの津田健次郎さんの声にはしびれましたね。ボムは現場ではすごくかわいいのですが、あんなに渋い声だったんだと思いました。第１回でもボムは一言、二言しかしゃべっていないのですが笑ってしまいました。絶妙なキャスティングですよね。

ウサギのぽんちゃんに支えられた日々

＜キャスティングで重視されたのは「犬好き」であること。大東さん自身は犬を飼育していたことはないが、犬が大好き。学生時代、ペットに支えられた経験があるという＞

犬を飼っていたことはないのですが、幼少期に近所に住んでいたおばがずっと犬を飼っていたんです。だから、犬と共に暮らすという環境にはありました。昔は犬小屋が外にあって、学校に行く途中とか外に出れば犬がいる、という環境でしたね。

小学校の時から高校生まで、黒ウサギのぽんちゃんを飼っていました。母がウサギを５羽散歩している人に出くわして、「可愛いですね」と話しかけたら、「1匹連れて帰ってよ」と言われたんです。ぽんちゃんとの出会いは突然で、そのころ僕は小学生。ペットがどんな存在か自分の中で価値観が整理できていない時です。

ただただ、ぽんちゃんを理解したいし、自分を理解されたいと思ってお世話をしていました。そんな無垢な関係性を築けたことはすごく特殊な体験で、豊かな時間を過ごしたと思っています。

ペットと暮らす豊かさと責任

一時期、家でおしゃべりする相手は、ぽんちゃんだけでした。その時に本当にぽんちゃんに救われたんです。『シバのおきて』では、福助の心の声が表現されますが、振り返ると、僕もぽんちゃんと会話していたような記憶があるんです。



大東駿介さん

『シバのおきて』の第1回でしゃべる福助を見た時に、ぽんちゃんのことを思い出しました。福ちゃんと相楽はまだあまり分かり合えていないですけれど、ぽんちゃんと僕はすごく心が通い合っていました。

人と人、生き物と生き物は、相手を理解しようとする心がいちばん大切です。ぽんちゃんの些細な仕草に情報や気持ちが隠れていました。それは人間関係でも言える。人間は嘘をつくし、大丈夫じゃないのに「大丈夫」と言う。平気じゃないのに、笑顔を見せる。心の内側の思いを汲み取ることを、最初に学んだ相手はぽんちゃんでした。

ぽんちゃんを高校生の時に見送りました。ペットは人間よりどうしても寿命が短いですが、教えてもらえるもの、財産としていただくものはたくさんある。ペットと生きることは、美しいだけじゃない。

いちばん大切なのは飼育することに伴う責任です。『シバのおきて』の物語の中にも、ペットと暮らすことの豊かさやそれに伴う責任と悲しみは描かれています。そこをないがしろにする作品作りはしたくないと思っていました。