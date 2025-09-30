ゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、完全ワイヤレスイヤホン『Arctis GameBuds』の限定色スケルトンモデルを10月10日より順次発売することを発表した。

【画像あり】プロeスポーツチームT1に所属する選手「Faker」が着用している様子

今回販売されるモデルは、スケルトンの半透明にオレンジ色が施された『Arctis GameBuds Glorange』だ。5月に公式サイト限定で発売されたが、今回は日本国内向けに取り扱われる。プロeスポーツチームT1に所属する選手「Faker」が着用しているシーンも公開された

『Arctis GameBuds Glorange』は、超低遅延2.4GHzワイヤレス接続を採用した。付属のUSB-Cドングルを使用することで、 PlayStation 5/4、Nintendo Switch、パソコンやスマートフォンに接続できる。また、Bluetooth 5.3接続にも対応しているため、目的に応じて接続方式を切り替え可能だ。

プレミアムHi-FiオーディオドライバーとANC（アクティブノイズキャンセリング）、内蔵された4つのマイクによってゲームに没入できる環境を構築されている。トランスペアレンシーモードを使うことで、周囲の音を聴ける。

62,000件にも及ぶ耳のスキャンデータに基づいて設計されたフィット感や、IP55に準拠した防塵防水性能によって、使いやすさも意識している。

バッテリーはイヤホン本体10時間とケース30時間を合わせて40時間持つ。15分の充電で3時間の使用できる急速充電やQi充電に対応したケースのため、ワイヤレス充電も可能だ。

専用モバイルアプリでは、ゲーム、音楽、映画などに最適なオーディオEQ（イコライザー）プリセットが200個以上用意されている。ゲームで遊びながらアプリ内でオーディオ調整するほか、アプリ内でバッテリー残量表示も行える。

『Arctis GameBuds Glorange』は国内向け限定1000台を全国の家電量販店、及びAmazon.co.jp、楽天市場にて参考価格28,310円（税込）で発売される。

