「探偵！ナイトスクープ」の10月は、２週にわたって新人探偵が１名ずつ登場。10月３日の放送分では、竹山隆範局長補助から新探偵加入が紹介されると、昨年のＭ-１グランプリで準優勝を飾ったバッテリィズのエースが探偵局の扉から姿を現した。このサプライズに、スタジオの観覧客からは大きなどよめきと歓声が上がった。

【オープニング曲を聞いて「スーッと涙が出てきちゃって」】

万雷の拍手で迎えられたエースは、「ほんとに子どもの頃から番組を見てたので、Ｍ―１の決勝に行った時より嬉しかったです」と探偵に選ばれた時の感想を満面の笑みで明かした。また、生まれる前から放送されている番組だけに「探偵になれるかな？とか、考えたこともなかったです」と、いまだ夢見心地の様子。さらに、「今、オープニング曲が流れたじゃないですか。正直、スッーと涙が出てきちゃって」と言えば、円広志特命局長から「いつ、涙ふいたん？」と突っ込みが。と、「すっーって、すすりました」と笑わせた。

エース探偵のデビュー作は「どっちが大変？前歯がない人vs奥歯がない人」。前歯がない人と、奥歯がない人では、どちらが大変か調べて欲しいという依頼。エースは「一発目、これじゃないとダメですか？ もっと（違う依頼が）来てるはずでしょ。この番組は、変なことばっかりなのは分かってたんです。だから心の準備はできてたんですよ。にしても、それを上回るぐらい変な依頼で…」といきなりのボヤキ節。まずは、前歯のない人、奥歯のない人を探さねばならないとあって「とんでもなく失礼ですよ」。その上、デビュー作なので、世間の人はエースが探偵と知らない。それでも「大変でした。でも、とりあえず必死で全力でやってきたので、見て欲しいです」と力を込めた。

【探偵マイクを手にして地元凱旋！】

VTRの冒頭で、伝説の“探偵マイク”をスタッフから渡されると「これは嬉しいわ。気合入ってきた」と大喜びのエース。そこへ到着した依頼者の女性が探偵就任を「おめでとうございます」と祝福すれば、テンションが上がった彼は思わずハグをするのだった。しかし、ほどなく依頼者が「仕事に戻らないと」と帰ってしまう。すると、エースは急に「一発目で一人？ その準備はできてなかったですわ」と不安な表情になり…。

そこで、彼の地元の西成で調査を開始。安心したのか、街角で次々と前歯のない人、奥歯のない人を探し出し、“あるある”を聞き出していく。するとエースの底抜けに明るいインタビューに、強烈な爆笑エピソードが続出する。だが、どちらが大変なのかは分からずじまい。そこで、居酒屋で「奥歯のない人vs前歯のない人」による、“どちらが大変か”対決を決行するのだが、果たして結果は？！

