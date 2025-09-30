J1アビスパ福岡は30日、雁の巣球技場（福岡市）での練習を公開した。故障で戦列を離脱していたFW碓井聖生（24）とMF北島祐二（25）が全体練習に部分参加。ゲーム形式以外のメニューをこなした。

2人とも先週から全体練習に部分合流したという。J2富山から今季途中に加入した碓井は出場6試合で3得点と高い決定力を見せていたが、8月16日の鹿島戦を最後にベンチ外が続いていた。「ボールの感覚は徐々に戻ってきている。あとは試合の中に入ってどれだけ結果を残せるか。結果を残せるためにもっと頑張らないといけない」と力強く語った。

北島は6月21日の新潟戦でJ1初ゴールをマークしたものの、同28日の神戸戦を最後に試合出場がなかった。現在の状態について「徐々にコンディションを上げている段階。あの（9月30日の練習）程度のボールタッチやスペースでの感覚は悪くない」と語った。

14位のチームは現在、今季最長の5連敗中で降格圏の18位横浜FCとの勝ち点差はわずか6。故障者も続出と苦しい状況の中、攻撃の軸を担う2人の復帰は明るいニュースだ。「復帰した時に自分が何かチームの役に立てれば。チームが前進するための関わりや、ゴール前に入っていく動き。よりシュートやスルーパスのチャンスをつくって相手のゴール前に迫るような、その一歩手前のところをより自分の力で前進させていきたい」と北島。頼もしい戦力は救世主となるべく、着々と準備を進めていく。（伊藤瀬里加）