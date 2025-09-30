¡Ö²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¡Ä¡×Î¥º§¤«¤é11Ç¯¡Ä¸µºÊ¤¬àµå³¦¤ÎÈÖÄ¹á¤Îµ×¡¹¤Î¾Ð´é¤ò¸ø³«¡ª¡Ö°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½Ð±é¤Ç¸«¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ
¡¡¡Öµå³¦¤ÎÈÖÄ¹¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó(58)¤Î¡¢µ×¡¹¤Ë¸«¤»¤¿à¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´éá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸µÌÚÂç²ð(53)¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢28Æü¤ËÅìµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹Ã»Ò±à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¶¸¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¸µ²Ç¤Ï¸½¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬ËÜÆüÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê´é¤Ç¾Ð¤¦À¶¸¶¤µ¤óµ×¡¹¤Ç¡Ä¤³¤ì¤ÏÀ¶¸¶¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤Ë2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÌµËÉÈ÷¤Ë¥«¥é¥ÀÃæ¤Ç¾Ð¤¦À¶¸¶¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦MAX¡ª¡×À¶¸¶¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡£°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤Æ¡×¡Ö²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë°¡µª¤µ¤ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÆó¿Í¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡À¶¸¶¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£°¡´õ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀµ¸ã¤µ¤ó¤È¼¡ÃË¤Î¾¡»ù¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿À¶¸¶¤µ¤ó¤¬16Ç¯¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤¢¤±¤¿À¶¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÖÌôÊª¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÌôÊª°ÍÂ¸¾É¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤È¡¢Ìîµå³¦¡¢¤È¤¯¤Ë»ä¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¹â¹»Ìîµå¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î20Ç¯ÊüÁ÷¤Î²ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£