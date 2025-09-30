おととし10月、島原市の自宅で弟を殺害した罪に問われている男の判決公判が、30日に開かれました。

長崎地裁は「被告人には責任能力が認められる」として、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、島原市の無職 宮本友樹被告 39歳です。

宮本被告はおととし10月、島原市の自宅で同居していた31歳の弟の胸や腹などを、包丁で複数回突き刺して殺害した罪に問われていました。

裁判では宮本被告が統合失調症などを患っていることから、刑事責任能力の有無や程度などが争点に。

30日に開かれた裁判員裁判の判決公判で長崎地裁は、殺傷能力が高い柳刃包丁を選択した上で、体の中心部を集中的に刺すなど、被害者を殺害する目的にかなった行動を一貫して取っていると指摘。

犯行に統合失調症や、知的能力障害が一定程度影響を及ぼしているものの、その程度は限定的で責任能力が認められるとして、検察側の懲役15年の求刑に対し、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

宮本被告の弁護人は控訴について、「被告人と接見した上で検討する」としています。