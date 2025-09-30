政府は30日、同性パートナーの法律上の扱いをめぐり、災害弔慰金の受け取りなど、33の法令について対象に「含まれうる」との見解を示しました。

一方、120の法令では対象外のままとされています。

（三原じゅん子 共生社会担当相）

「同性パートナーが事実上、婚姻関係と同様の事情にあったものに含まれうるとされた法律は、9本増えて全部で33本となった」

政府が示したのは、男女の事実婚を対象に含むとしている法令についての見解です。

同性パートナーも「事実婚に含まれうる」と解釈できるものが33あるとしました。

このうち犯罪被害者の遺族に支払われる給付金を巡っては、最高裁が去年3月、「被害者の同性パートナーも、事実婚に該当し対象になり得る」と判断したことを受け、

政府は今年1月「DV防止法」など、24の法令で対象になりうると公表。

政府はさらに調査を進め、今回 新たに9つの法令でも対象になりうるとの判断を示しました。

このうち、災害弔慰金の支給に関する法律では、弔慰金を受け取ることができる遺族の範囲に、被災者の同性パートナーも含まれることとなりました。

30日、記者会見を開いた大村市の同性カップル、松浦慶太さん 40歳と藤山裕太郎さん 40歳。

本人や親族に支給される雇用保険の「移転費」を巡り、「不支給」とした国の対応を違法だとして、不支給処分の取り消しなどを求めて現在、裁判で争っています。

政府の発表を受けて2人は「雇用保険法などを対象外とした、今回の判断はショック。マイノリティを排除しない国になってほしい」と訴えています。