大村市の同性カップル「ショック」 国の見解は同性パートナーも“事実婚に含まれうる”のは33の法令《長崎》
政府は30日、同性パートナーの法律上の扱いをめぐり、災害弔慰金の受け取りなど、33の法令について対象に「含まれうる」との見解を示しました。
一方、120の法令では対象外のままとされています。
（三原じゅん子 共生社会担当相）
「同性パートナーが事実上、婚姻関係と同様の事情にあったものに含まれうるとされた法律は、9本増えて全部で33本となった」
政府が示したのは、男女の事実婚を対象に含むとしている法令についての見解です。
同性パートナーも「事実婚に含まれうる」と解釈できるものが33あるとしました。
このうち犯罪被害者の遺族に支払われる給付金を巡っては、最高裁が去年3月、「被害者の同性パートナーも、事実婚に該当し対象になり得る」と判断したことを受け、
政府は今年1月「DV防止法」など、24の法令で対象になりうると公表。
政府はさらに調査を進め、今回 新たに9つの法令でも対象になりうるとの判断を示しました。
このうち、災害弔慰金の支給に関する法律では、弔慰金を受け取ることができる遺族の範囲に、被災者の同性パートナーも含まれることとなりました。
30日、記者会見を開いた大村市の同性カップル、松浦慶太さん 40歳と藤山裕太郎さん 40歳。
本人や親族に支給される雇用保険の「移転費」を巡り、「不支給」とした国の対応を違法だとして、不支給処分の取り消しなどを求めて現在、裁判で争っています。
政府の発表を受けて2人は「雇用保険法などを対象外とした、今回の判断はショック。マイノリティを排除しない国になってほしい」と訴えています。