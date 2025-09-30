「眞秀はメロン。私は梨」寺島しのぶ、長男・眞秀との“仲良し”オフショット披露「おふたり、かわいい〜」「同じ顔の2人ーー」
俳優の寺島しのぶ（52）が29日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎役者・尾上眞秀（まほろ／13）と仲良くドリンクを飲むオフショットを披露した。
【写真】「おふたり、かわいい〜」仲良く飲み物をすする寺島しのぶ＆長男・眞秀
寺島は「銀座で用事があったから、今日じゅん散歩でやっていたフルーツジュースを買いに行った。眞秀はメロン。私は梨。どちらも美味でございました！」とつづり、ほほ笑ましい親子ショットをアップした。
この投稿にファンからは「ジュースをストローで啜っているお二人のお口が可愛い過ぎますね」「同じ顔の2人ーー」「おふたり、かわいい〜」「いいなあ〜」など、仲良し親子に羨望の声が寄せられている。
