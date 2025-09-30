“初孫誕生”の伊藤蘭、”『相棒』ゲスト”と驚きの2ショット SNS反響「外国人の宣教師かと」「激渋オヤジ」
歌手の伊藤蘭（70）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。驚きの2ショットを公開し、反響をが寄せられている。
【写真あり】「外国人の宣教師かと」「激渋オヤジ」…“初孫誕生”の伊藤蘭、”『相棒』ゲスト”と驚きの2ショット
伊藤は「久しぶりに、鶴太郎さんとお会いして色んなお話し沢山してきました!!楽しかったです」とつづり、片岡鶴太郎との2ショットを公開。「【ラジオ出演のお知らせ】NHKラジオ第１『ラジオ深夜便』の「片岡鶴太郎の人生を楽しもう」に、ゲスト出演いたします」「〈放送日時〉2025年9月30日(火) 午後23時台 2025年10月1日(水) 午前０時台」とラジオをアピールした。
この投稿に「蘭ちゃんホント変わらない 鶴ちゃんはヨガで健康なんでしょうね」「鶴太郎さん彫り深くなって外国の人みたい」「外国人の宣教師かと思いました」「鶴ちゃんカッコいい」「鶴ちゃんは激渋オヤジになりました」「インドの聖者かと思った！」「鶴太郎さんは「相棒２４」初回のゲストですね」などの声が寄せられている。
なお片岡は、伊藤の夫・水谷豊が主演するテレビ朝日系ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00／10月15日スタート）の初回ゲストとして出演する。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優としても活躍。プライベートでは、水谷と89年1月に結婚し、90年に長女で俳優・趣里が誕生。25年9月26日に、趣里とダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）の間に第1子が誕生したことを発表した。
