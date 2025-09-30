女優の佐藤めぐみ（40）が30日、自身のSNSを更新し、同日をもって所属事務所のスターダストプロモーションを退所すると発表した。

「この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします」と報告した。

「13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本当にありがとうございました」と感謝。

「また、いつも応援してくださった皆様の温かい言葉や励ましは、私にとって大きな力でした。その一つひとつが、これからも私の心の中に残り続けます」と思いを記した。

「これから先も、多くの方々の支えに感謝して、自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います」とし、「たくさんの応援をありがとうございました」と締めくくった。

東京都出身の佐藤は01年にTBS「3年B組金八先生」でデビュー。07年放送のNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」で貫地谷しほり演じるヒロインと同姓同名の役柄を演じ、大きな注目を集めた。ピラティスの指導者資格を取得し、美容法について発信するなど幅広く活動している。