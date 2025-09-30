診療報酬の審査を担う厚生労働省所管の「社会保険診療報酬支払基金」は、風邪や小児のインフルエンザなどに抗菌薬を医師が処方しても、原則として、公的医療保険の適用を認めないとする方針を医療機関に通知した。

ほとんどの風邪や、インフルエンザに対して抗菌薬は効果がないため、適正な処方を促すことが目的だ。

抗菌薬は、細菌による感染症を治療する医薬品。風邪の多くやインフルエンザは、細菌ではなくウイルスが原因で起こることから、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は「抗菌薬はウイルスには効かない」として、適切な使用を呼びかけている。

通知ではこのほか、小児の気管支ぜんそく、風邪による胃腸炎、慢性咽喉頭炎などへの処方についても保険適用を認めないとした。これらの病気で抗菌薬を処方された患者の医療費の負担額に影響はない。

同基金は、医療機関から請求された診療報酬を審査し、適正と判断すれば健康保険組合などに求めて支払う業務を担う。従来も風邪やインフルエンザへの処方を認めない運用をしてきたが、今回審査基準を明確化するため、文書で通知した。