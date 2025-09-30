(客)

(客)「すごくいいですね。ロスになっちゃうのが安く買えるのであれば。いろいろなお店がやってくれたらいいなあと思っています」そして、出品されると瞬時に売り切れる大人気のケーキも。(出品者)「(予約)入りました」(取材スタッフ)「入りました？今UPしたばかりですけど」(出品者)「このケーキはとても人気がありまして、だいたい出品すると、1分位で…」(取材スタッフ)「えー」「every.life」は三島市で本格導入が決まったお得なフードシェアリングサービスの魅力に迫ります。「みしまタベスケ」に協力しているお店を訪ねてみました。三島駅から歩いて5分ほどのところにある「アラビカコーヒー三島店」。店内に入ると世界各国のコーヒー豆がズラリ、常時40種類をそろえるコーヒー専門店です。コーヒー豆だけでなく、1杯1杯丁寧にハンドドリップでいれる、テイクアウトのコーヒーも人気です。この日、「みしまタベスケ」にUPしたお得な商品はコロンビア産のコーヒー豆「スィート＆フラワー」200gが41％オフの850円。人気のビタースウィートブレンド200gが40％OFFの830円です。どうしてそんなに安く販売できるのでしょうか？（アラビカコーヒー三島店 高村 智美さん）「長泉の本社の方で自家焙煎してるんですけども、2週間で売り切るような形をとってまして、売り切れなかったものを少しでも安く提供させていただいております」「タベスケ」を利用してコーヒー豆を買いにきたお客さんは。（タベスケ利用客）「ここのコーヒーがおいしいので、すごくいいですね。ロスになっちゃうのが安く買えるのであれば、ぜひともって感じで」ここでは、コーヒー豆以外にいろいろなお菓子なども販売していますが、品質が劣化しないでおいしく食べられる期限である賞味期限が近いものなどを、40％から30％OFFで出品していました。「アラビカコーヒー三島店」は2024年10月からの実証実験に協力してきましたが、メリットを感じることも多かったといいます。（アラビカコーヒー三島店 高村 智美さん）「『タベスケ』で来ていただける人のほとんどが、初めてご来店いただくという人が多くて、来ていただけるきっかけになっているのがとてもありがたく思っています」続いてのお店は、三島大通り商店街にある地産地消のお店「ストランズ」。店内には自社農園や地元農家の箱根西麓野菜や県東部や伊豆の特産品が並びます。また、市民がスペースを借りてハンドメイド品などを販売する レンタルボックスや、県内福祉事業所の作品を展示するアートギャラリーなどもあり、地元客にも観光客にも人気のお店です。このお店が「タベスケ」に出品したのは。（ストランズ 野田 里美さん）「ウチはNPOでして、障がい者さんと一緒に畑をやったり、お店の運営をしておりまして、自社農園の採れたてのナスなんですけど、ちょっと形が悪かったりキズがあるので、お安くみなさんに食べていただこうかなと思いまして、『タベスケ』に出品します」食品ロス削減だけでなく、地産地消、福祉支援にもつながるこの野菜。ナスは半額の100円で、出品されると、早速、購入予約が入り、お客さんが取りに来ました。（タベスケ利用客）「すごい安く買えるので、すごく助かってます。メール見て、メールで届くので、それを見て、近くにいたので、すぐ予約して来ました」(取材スタッフ)「きょう100円ですものね」（タベスケ利用客）「安いですよね、ナス」この他、自社農園の小ぶりなピーマンは35％0FFの130円。西浦の農家さんから仕入れたちょいキズの極早生ミカンは1キロ500円で出品されました。「タベスケ」を利用して農産物を買いに来たお客さんは。（タベスケ利用客）「何かどんどん増えてるので、楽しく使ってます」(取材スタッフ)「きょうは何を買いに？」（タベスケ利用客）「きょうはピーマンが安いってことで、全然、別に形とかは気にならないから安いのはありがたいですね。買う方としては安く手に入れられるのはうれしいですし、お店の方にしろ、野菜だったら作った方とかにも、みんなにとってもいい取り組みなんじゃないかなと思います」続いての協力店は、1889年創業という老舗中の老舗「みしまプラザホテル」です。大切な人との記念日を彩るアニバーサリーホテルですが、この1階にある軽食やスイーツが楽しめる「メイシー」が「みしまタベスケ」に協力しています。（みしまプラザホテル 石井 美恵さん）「やはり、ロスを出すのがもったいないということと、あとは私たち一つ一つ手作りで、職人が作っておりますので、それを一つでも多くの人に召し上がっていただきたいなと思いまして」午後4時となり、お店のショーケースもだいぶ寂しくなりましたが、生クリームを贅沢に使った「紅茶のデコレーションシフォンケーキ」は800円で。賞味期限が迫った「フリアン」はコーヒー付きで250円。その日の内に売り切りたい「ツナとタマゴのベーシックサンド」は440円で出品されました。そして、出品ボタンを押してすぐのことでした。（みしまプラザホテル 石井 美恵さん）「（予約）入りました」(取材スタッフ)「入りました？今UPしたばかりですけど、すごいですね、いつもこんな人気なんですか」（みしまプラザホテル 石井 美恵さん）「そうです、このケーキはとても人気がありまして、だいたい出品すると1分位で…」(取材スタッフ)「えー」ほどなくして、お客さんがケーキを取りにやってきました。(取材スタッフ)「きょうは『シフォンケーキ』UPしたら瞬間に売れたのですけど、これは…」（タベスケ利用客）「あの狙ってました。いつもこの時間に出るというのを覚えていて、出たらきょうこそは買おうと思って構えてました。フードロスにつながるというのはありますけど、やはり一番はお得ですかね。欲しいものがお得に買えるというのは、今、いろいろ高いので大変助かってます」最終処分場がひっ迫しゴミの減量が喫緊の課題である三島市。1年に及ぶ実証実験で、「みしまタベスケ」が削減した食品は約3トンですが、その量以上に、市民のゴミ削減や食品ロス削減への意識の向上に寄与することに期待が集まっています。