３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題で、前橋市が２５日付の人事異動で当該職員と見られる職員を課長職から降格処分したことが明らかになったことを報じた。

番組では、小川市長が１０月２日に市議への再説明を行う意向であることも報じた。

コメンテーターで出演の元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里は、司会の宮根誠司氏に「亜香里ちゃんね。ここまで来ると男女関係があったかどうかっていうよりも市長と市の幹部の人がなんでラブホテルに行って話をしなきゃいけなかったの？ なんで、その場所を選んじゃったの？ って、それですよね」と聞かれると「まず、そこが一番、疑問ですし、元々、弁護士さんということもあるので、不倫関係がどういう風に扱われるかっていうのは十分、分かってる方だと思うんです」と語った。

その上で「それなのに今回、ホテルに行ったけど何もありません、を突き通す曖昧さがすごく疑問ですよね」と続けていた。