◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝９月３０日、シャンティイ・エーグル調教場

ギヨームドルナノ賞を勝ったアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）がエーグルの芝コースで最終追い切りを行った。ステファン・パスキエ騎手（レースはクリストフ・ルメール騎手）がまたがり、手応え十分のまま併入した。

２９日に現地入りした田中博調教師は「クリストフと仲のいいステファンに騎乗してもらいました。下が重たかったせいなのか、これから精査する必要はありますが、２週前の動きが切れ切れだったので、正直物足りない感じではありました」とやや慎重な姿勢だった。

それでも、手綱を執ったパスキエ騎手の評価は上々だったという。美浦ではやったことのない火曜追いを敢行した。「これは新しい試みです。レースまでの時間を取りたいというのもありました。順調に行かなかった前走に比べると、１段階上がっています」と前を向いた。

調教師が憧れたパリロンシャンの２４００メートルの舞台がいよいよ近づいた。「筋肉質になって、たくましくなりました。距離が延びるのはいいと思っています。鈴木オーナーがオルフェーヴルの血が一番凱旋門賞に近いと信じていますので、それを証明したいですね」と意気込んだ。