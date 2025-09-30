サザンオールスターズが、11月19日にリリースするBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のカバーアートを公開。また、あわせて本ツアーを含むバンドの3年を辿るトレーラー映像も公開となった。

（関連：サザンオールスターズ、ニューアルバムを携えたツアーの威力の凄まじさ 兵庫慎司による東京ドーム公演濃密レポ）

本作には、最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』より、「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む12曲の新曲から、「愛の言霊～Spiritual Message～」「LOVE AFFAIR～秘密のデート～」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など、新旧ナンバーを網羅した全28曲が収められる。

カバーアートに起用された写真は、ツアーの千秋楽 東京ドーム公演のラストシーンを切り取った一枚。メンバーである桑田佳祐、原 由子、松田弘、関口和之、野沢秀行の5人が手をつなぎ、観客の声援に応える後ろ姿に、桜が舞う様子が収められている。本ツアーが今年1月に石川県からスタートし、サザンオールスターズと彼らが届ける音楽が季節の移ろいと共に桜前線のように全国各地を巡っていったことや、それが“感謝”を伝える旅路であったことを象徴する、晴れやかで余韻に満ちたビジュアルだ。

また、公開されたトレーラーは、2023年6月25日に迎えたデビュー45周年を皮切りに、新曲の発表を続けながら『茅ヶ崎ライブ2023』の開催、“最後の夏フェス”として出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』を経て、最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』リリースと全国アリーナ＆ドームツアーの千秋楽 東京ドーム公演へと続く道程を時系列で辿るものとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）