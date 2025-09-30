news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『気合入れろ』バイクで暴走 『川口ドラゴン』22人摘発」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

警視庁が追跡していたのは、少年らのバイクの集団。

信号を無視し、反対車線にまで広がるなどして走っています。

少年らは、暴走グループ「川口ドラゴン」のメンバー。

警視庁によりますと去年12月、東京・足立区でバイクで暴走行為をしたなどとして、すでに12人が摘発されていて、今回さらに少年10人が書類送検されました。

少年の1人

「信号無視をして警察に追われるのが楽しかった」

少年10人は容疑を認めているということです。

「川口ドラゴン」のメンバーの少年らにバイクで暴走行為をさせたとして逮捕されたのは、海老塚龍巳容疑者・34歳。

指定暴力団住吉会系暴力団組員の男でした。

目的は、敵対する暴走グループが自分の“なわばり”にいないかパトロールするためだといい…

海老塚容疑者

「お前らなめられてるんだから気合入れろ」

海老塚容疑者は、少年らにこうハッパをかけていたといいます。

調べに対しては黙秘しているということです。