日本ハム・清宮幸太郎 いきなりリーグ最多に並ぶ「141」安打目を放つ
◇パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（2025年9月30日 みずほペイペイD）
日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が「1番・三塁で出場し、」第1打席で中前打を放った。
これで今季の通算安打数を141と伸ばし、リーグトップに並んだ。
この試合前まで、楽天・村林と西武・ネビンが「141」安打でトップで並んでいた。
ネビンはこの日試合がないために打席には立たないが、村林はロッテ戦に「2番・遊撃」で先発出場している。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
