◇パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（2025年9月30日 みずほペイペイD）

日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が「1番・三塁で出場し、」第1打席で中前打を放った。

これで今季の通算安打数を141と伸ばし、リーグトップに並んだ。

この試合前まで、楽天・村林と西武・ネビンが「141」安打でトップで並んでいた。

ネビンはこの日試合がないために打席には立たないが、村林はロッテ戦に「2番・遊撃」で先発出場している。