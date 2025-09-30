ダンス＆ボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が30日、東京・多摩市立和田中学校で、生徒に講演を行った。

アミューズ、エイベックス、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ポニーキャニオンというエンタメ業界4社による、サステナビリティアクションを活性化させる合同プロジェクト「ENT NEXT ACTION」の第1弾として、キャリア教育プログラム「ENT NEXT class〜好きを未来に〜」を開催。各社社員1人がトークセッションを行ったのち、DJ KOOが登場し、現在の仕事についてや思いを語った。

DJ KOOは、小室哲哉との出会いやTRFとしてデビューするまでの歩みについてトーク。仕事をする上で心がけていることについて問われると「自分で、ここまででOKっていうのを出さないです。100点以上のことをどんどん積み重ねていくのが、エンタメだと思っています。感動してくれる人は誰か絶対いる。最高の更新をどんどんしていくのが、エンタメだと思います」と話した。

講演終了後は、囲み取材に応じ、今回の合同プロジェクト始動を受けて「みんなで堂々ライブとか、合同イベントやりたい」と意欲も。講演会を振り返り「会社は違っても、次の世代を担う中学生の皆さんの（前）で、みんなでエンタメとして携わっていくという気持ちが統合しました」と手応えを口にした。