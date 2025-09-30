石破茂首相は30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。首相在任中、最後の外国訪問となった韓国・釜山での、佳子夫人とのツーショット写真を投稿した。

石破首相と佳子夫人は30日午後、政府専用機で釜山入りした。2001年に東京都新宿区のJR新大久保駅で、ホームから転落した日本人を助けようとして電車にはねられ命を落とした韓国人留学生、李秀賢さんの墓を訪れ、夫妻で手を合わせた。

石破首相は「2001年、新大久保駅で転落した人を助けようとして亡くなられたイ・スヒョンさんの墓前に献花。遺志を継いで日韓の架け橋として活動してくださっているシン・ユンチャンさん(イ・スヒョンさんのお母様)がお迎えくださいました」と投稿。佳子夫人と墓前に花を手向け、頭を下げる様子の写真4枚を投稿した。

佳子さんは薄いグレーのスーツ姿だった。石破首相は30日、李在明大統領と会談し、夕食会に臨む。

石破首相はこれまで、愛妻佳子さんとの外遊時の写真をたびたび投稿してきたが、今回の韓国訪問が、首相とファーストレディーとしての最後のツーショットとなる。