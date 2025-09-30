10月の「バラバラマンスリー」新ラインナップ解禁！本田仁美＆MEIが絶景で“キレキレダンス”

平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、10月のラインナップが解禁された。

本日9月30日（火）からスタートするのは――

・火曜『絶景ダンス』＜出演：宮近海斗（Travis Japan）、本田仁美＆MEI（SAY MY NAME）＞

・水曜『蓮見ニシダのヤッカム！』＜MC：蓮見翔（ダウ90000）、ニシダ（ラランド）＞

・木曜『○○と永野がいたら、もうコント。』＜MC：永野＞

――という3本の新コンテンツだ（※月曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送）。

火曜に登場するのは、ダンス好きのタレントたちが絶景を舞台に踊る、新感覚エンタメ番組『絶景ダンス』。

芸能界屈指のダンス力を誇るTravis Japan・宮近海斗は、ノスタルジックな廃墟駅や壮大な滝へとひとり旅に繰り出し、目的地では激アツな“魂のダンス”を炸裂させる。

さらに、元AKB48、元IZ*ONE、現在は韓国でSAY MY NAMEのリーダーとして大活躍中の本田仁美（HITOMI）が、メンバーのMEIとともに参戦。海をのぞむ断崖絶壁や、幻想的な桟橋で、激カワ＆迫力満点の“キレキレダンス”を披露する。

宮近は「きれいな景色やダンスが好きな方は必見です！素敵なケミストリーをお楽しみください」と手ごたえをアピール。

本田＆MEIも「たくさん歩き、ようやく辿り着いた絶景は、言葉にできないほど美しく…そこで踊るダンスは本当に最高でした！まだお見せしたことのないジャンルの振り付けにも挑戦したので、新たな私たちの姿を見ていただけるのではないかと思います！」と自信をのぞかせている。

ダンスの背後に流れるのは、世界的ヒット曲ばかり。ロケ×絶景×音楽×ダンスが融合する、ここでしか見ることができないスペシャルパフォーマンスに注目だ。

水曜は、ダウ90000・蓮見翔とラランド・ニシダの2人がMCタッグを組む、『蓮見ニシダのヤッカム！』が放送される。

同番組は、20代という比較的早い段階から活躍してきた蓮見とニシダが、“知られざる若き天才”たちと対談し、その才能に“食らって”いく異業種トークバラエティ。

ここでしか見られない密着映像を手がかりに、2人ならではの目線で年下天才たちの知られざる脳内を大解剖していく。

初回に登場するのは、メンバー4人のうち3人が10代というバンド界の超新星・テレビ大陸音頭。「ヘルメット装着」「ステージ上にフライパン6個」など超奇抜パフォーマンスを繰り広げる彼らの美学とは？

番組タイトル『蓮見ニシダ』の名前順に引っかかる一幕もあるなど、同世代で息ピッタリな蓮見＆ニシダとのクロストークにも注目だ。

木曜の『○○と永野がいたら、もうコント。』は、“配信王”永野と“大人気俳優”のまさかの共演で展開するコント番組。

近年、コント番組が減少しているが、同番組はそんな現状などおかまいなし。木曜深夜にこれでもかというほど、永野ワールドを炸裂させていく。

記念すべき第1話のコントは、題して「僕は死にましぇーん」。いったいどんなコントになるのか？ そして、共演する人気俳優とは誰なのか？

永野は「“永野＝毒舌の人”って思っている人に見てほしいです。僕はただ“変な人”なので（笑）。僕の本質が見られるんじゃないかなと思います。これまでいくつかテレビに出させていただいていますけど、ハッキリ言って、“誰も知らなかった永野”を出せていると思います」と、自らの笑いの真髄を注ぎ込んだ番組であることを断言する。