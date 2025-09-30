Myuk、「ドライブにもぴったり」と、アニメ『週末ツーリング』EDテーマ曲「グライド」を推薦

■「『グライド』は、変わり映えしないような繰り返しの日々こそが、いつの間にか走り続けたんだ！ と胸を張れる何かになってほしいという願いを込めた1曲」（Myuk）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。9月はシンガーソングライターのMyukが担当MCとして登場。

9月30日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、10月5日に配信リリースされる、デジタルシングル「グライド」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、10月5日に配信リリースする、私、Myukの新曲『グライド』です」と曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「この楽曲は、TVアニメ「終末ツーリング」のEDテーマ曲となっています」と説明すると、「毎日同じような日々の繰り返しで、前に進めているのか？ 成長できているのか？ と疑問に思うことが、私自身にもあります。でも、そんな日々の繰り返しが、いつの間にか“走り続けたんだ！”と胸を張れるなにかになっていてほしい。そんな願いを込めた1曲です」と、楽曲に込めた思いを語ったMyuk。

「もしかしたら、いまこの『誰だってNeed Music』を、車の中で聴いている方もいらっしゃるかもしれないですね。この曲はサウンド、そしてリリックの面でもドライブにぴったりな1曲だと思いますので、ぜひドライブ中に楽しんでいただけたら嬉しいです」と、リスナーにおすすめした。

続いて、「さて、Myukがお届けしてきた今月の『誰だってNeed Music』。今回がラストとなるんですけれども」と名残惜しそうに語ったMyukは、「私、Myukは来年のデビュー5周年にあたり、これまでで最大規模となるライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』を開催します！」と発表。

2026年3月21日（土）名古屋ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日（日）大阪なんばHATCH、3月29日（日）ZEPP DIVERCITY TOKYOの東名阪ツアーを行うことを告げると、「5周年ということで、これまでMyukを応援してくださった、たくさんの方に感謝の気持ちが届けられるツアーにしたいと思います。そして、今後も聴いてくれる方の日々の力になれるような音楽を届けていきたいと思っているので、今後も応援をよろしくお願いいたします」と、ツアーへの意気込みを語った。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

