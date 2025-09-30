イコラブ大場花菜の4コマ連載！オオカミの歯、装着に苦戦！続「ラブソングに襲われる」MVの裏話／はなコミ！第61回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は新曲「ラブソングに襲われる」MVのオオカミ衣装の裏話をお届け！
■オオカミの歯、装着に苦戦
オオカミで歯をつけることになり、スタッフさんが用意してくださったつけ歯をフィッティング！！大きめのものから小さめのものまでたくさんあったのですが、人によって歯の形は結構違うので、みんなで苦戦しながらつけました(笑)。
歯にカポッとはめるスタイルだったのですが、それが結構難しくて！！(笑) フィッティングの段階ですぐ取れちゃって、「これじゃあ可愛くMV撮れないよ〜」と落ち込んでいたのですが、本番になったらネイルチップの薄いものを歯形にしてペタリと貼るだけでOKなものに作り替えてくださっていてありがたかったです！！
一度つけたら取れないようにずっと笑顔をキープして撮影の順番を待っていました！！(笑)
■イコラブは巻きで終わらせるのが得意？
オオカミの着ぐるみは特注で作られた1着しかないものだったので、みんなで順番に着替えて撮ってを繰り返していました。
イコラブは撮影を巻きで終わらせる事が結構得意なので、スタッフさん、メンバー、全員で協力していかに効率よく次のメンバーにバトンタッチできるか！頑張りどころです。私はオオカミの着ぐるみシーンの撮影は2番目だったのですが、トップバッターだった衣織と同じタイミングでメイク直しに入り、Tシャツに着替え、耳をつけて、そして衣織が撮影している間に歯をつけて、待機！！
撮影が終わったら絶対撮りたいオフショット。
「カット！」がかかった瞬間にすぐマネージャーさんに「写真撮ってください！！！！！」と叫びます(笑)。そして急いで撮って着ぐるみをバトンタッチする…これの繰り返しです。みんなのチームプレイのおかげで、巻きで終わることが多いです。
