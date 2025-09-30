NextorageからCFexpress & SDのマルチスロットカードリーダー
CFexpress Type BメモリーカードとSDメモリーカードに対応した「NX-MFB1SE」
Nextorage株式会社は、CFexpressとSDメモリーカードに両対応したマルチスロットカードリーダーの2機種を発売する。市場想定価格は両機種とも8,990円。
CFexpress Type AメモリーカードとSDメモリーカードに対応した「NX-MFA1SE」
CFexpress（Type BまたはType A）とSDメモリーカードのデータを同時に転送できる2スロットタイプのカードリーダー。PCとの接続はUSB 10Gbps（USB 3.2 Gen 2）。
各スロットにはライトプロテクトスイッチを搭載し、誤ってデータを上書きするリスクを軽減した。
NX-MFB1SE 対応メモリーカード：CFexpress Type B／SD（UHS-I、UHS-II） 発売日：2025年10月3日（金） インターフェース：USB 10Gbps（USB 3.2 Gen 2） ポートタイプ：USB Type-C 外形寸法：約62.9×94.5×17.2mm 質量：約75g
NX-MFA1SE 対応メモリーカード：CFexpress Type A／SD（UHS-I、UHS-II） 発売日：2025年11月上旬 インターフェース：USB 10Gbps（USB 3.2 Gen 2） ポートタイプ：USB Type-C 外形寸法：約62.9×94.5×17.2mm 質量：約73g