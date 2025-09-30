RIP SLYME『THE FIRST TAKE』で披露した「One」「熱帯夜」音源を配信リリース
RIP SLYMEがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「One」「熱帯夜」の音源が、10月1日0時から配信リリースされることが決定した。
■話題となったRIP SLYME代表曲の『THE FIRST TAKE』バージョン
ストリングスが加わったスペシャルアレンジで披露した「One」、公開後にはYouTube急上昇のMV（JAPAN）にて1位になるなど話題となった「熱帯夜」といったRIP SLYMEの代表曲が『THE FIRST TAKE』バージョンとして配信されるので、ぜひチェックしよう。
■リリース情報
2025.10.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「One-From THE FIRST TAKE」
2025.10.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「熱帯夜-From THE FIRST TAKE」
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
RIP SLYME OFFICIAL SITE
https://ripslyme.com/