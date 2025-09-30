RIP SLYME『THE FIRST TAKE』で披露した「One」「熱帯夜」音源を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

RIP SLYMEがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「One」「熱帯夜」の音源が、10月1日0時から配信リリースされることが決定した。

■話題となったRIP SLYME代表曲の『THE FIRST TAKE』バージョン

ストリングスが加わったスペシャルアレンジで披露した「One」、公開後にはYouTube急上昇のMV（JAPAN）にて1位になるなど話題となった「熱帯夜」といったRIP SLYMEの代表曲が『THE FIRST TAKE』バージョンとして配信されるので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「One-From THE FIRST TAKE」

2025.10.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「熱帯夜-From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

RIP SLYME OFFICIAL SITE

https://ripslyme.com/

■【動画】「One」/『THE FIRST TAKE』

■【動画】「熱帯夜」/『THE FIRST TAKE』

■【画像】RIP SLYME「One」「熱帯夜」ジャケット写真