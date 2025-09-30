サザンオールスターズ、メンバー5人が手を繋ぐカバーアート解禁！3年の軌跡を収めたトレーラー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズが11月19日にリリースするBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』より、カバーアートが解禁。さらに、近年の活動の集大成ともいえる本ツアーを含む濃密なサザンの3年を辿る「“THANK YOU SO MUCH”編 完結!! トレーラー」も公開された。

■新旧ナンバーを余すことなく網羅した全28曲を完全収録

3月に10年ぶり16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースし、全国13ヵ所26公演を巡るツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を駆け抜けたサザンオールスターズ。東京公演のライブビューイングも含めると総動員数が約75万人にも及び、日本中に“大きな愛と深い感謝”を届けた。

8月、同ツアーがBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』として11月19日にリリースされることが発表されると、早くも予約が殺到。本作には最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』より、「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む12曲もの新曲から、時代を超えて愛され続けてきた「愛の言霊（ことだま）～Spiritual Message～」「LOVE AFFAIR～秘密のデート～」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など、新旧ナンバーを余すことなく網羅した全28曲を完全収録。

大きな注目が集まっているなか、作品のカバーアートと最新トレーラー映像が公開となった。

■カバーアートは東京ドーム公演ラストシーンを切り取った一枚

カバーアートに起用された写真は、ツアーの大千秋楽・東京ドーム公演のラストシーンを切り取った一枚。メンバーである桑田佳祐、原 由子、松田弘、関口和之、野沢秀行の5人が手を繋ぎ、観客の声援に応える後ろ姿に、桜がひらりと舞う。本ツアーが1月に石川県からスタートし、サザンオールスターズと彼らが届ける音楽が季節の移ろいとともに桜前線のように全国各地を巡っていったことや、それが“感謝”を伝える旅路であったことを象徴する、晴れやかで余韻に満ちたビジュアルだ。

メイン写真：Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』カバーアート

■ライブツアーの興奮と感動が鮮明に呼び起こされるトレーラー

そして、同時公開された「“THANK YOU SO MUCH”編 完結!! トレーラー」は、2023年からツアー大千秋楽までの3年の軌跡を辿るさながら叙事詩のような内容。2023年6月25日に迎えたデビュー45周年を皮切りに、新曲の発表を続けながら『茅ヶ崎ライブ2023』の開催、“最後の夏フェス出演”と銘打った『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』への出演を経て、2025年の最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』リリースと全国アリーナ＆ドームツアーの大千秋楽・東京ドーム公演へと続く濃密な道程を時系列で辿る。

キャリア48年目を迎えるアーティストが新曲を作り続け、大衆に向き合い続けた3年間が結実したライブツアーの興奮と感動が鮮明に呼び起こされるトレーラーとなっている。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』

