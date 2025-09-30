LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、プロフェッショナル向け31.5型6Kモニター「32U990A-S」の予約販売を10月16日（木）に開始する。価格はオープンで、予想価格は31万9,000円。11月下旬より順次発売する。

6K解像度モニターでは世界初という、Thunderbolt 5対応ポートを搭載したモデル。最大120Gbpsのデータ転送を可能とする。またデイジーチェーン接続にも対応しており、例えば32U990A-Sを2台つなげば最大画素数が4,246万となり、フルHDモニター20枚分以上に相当する広域表示が可能になるとしている。

LG Displayが開発したNano IPS Blackパネルを採用。従来のIPS液晶にナノ粒子を塗布して色の純度を高めたNano IPSをさらに進化させたもので、黒の再現性を強化したというパネル。暗部の諧調を向上したことで2000:1のコントラスト比を実現し、精細なグラデーションを再現できるという。

色域はデジタルシネマ規格のDCI-P3を98%、Adobe RGBを99.5%カバー。表示色は約10.7億色で、Delta E＜2の色精度を確保した。ハードウェアキャリブレーションにも対応するほか、Macデバイス向けに3つのカラープリセットオプションを備えた「Studio Mode」も搭載する。

HDR表示品質に関する指標「VESA DisplayHDR 600」の認証を取得。また低解像度の映像でも高精細に表示できるという超解像技術「Super Resolution+」を搭載した。

自動輝度センサーやブルーライト低減モード、フリッカーセーフ機能を搭載するほか、5W+5Wのステレオスピーカーを内蔵。キーボード・マウス・モニターを共用できるKVMスイッチも備えた。

最大表示解像度：6K（6,144×3,456） パネルタイプ：IPS（Nano IPS Black） サイズ（縦横比）：31.5インチ（16:9） 色域：Adobe RGB 99.5%､DCI-P3 98% 輝度：600cd/㎡（ピーク時）、450cd/㎡（標準値） コントラスト比：2,000:1 HDR認証：VESA DisplayHDR 600 入出力端子：Thunderbolt 5（PD96W）、USB Type-C×3、DisplayPort 2.1、HDMI