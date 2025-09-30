サカナクション「新宝島」10周年記念グッズが登場 空間オーディオ配信＆山口一郎の記念歌唱配信も
ロックバンド・サカナクションが2015年9月30日にリリースした代表曲「新宝島」の10周年を記念し、アニバーサリーグッズ「sakanaction 10 Years with “SHIN TAKARAJIMA”」の販売が決定した。あわせて、きょう30日よりApple MusicでのDolby Atmosによる空間オーディオ音源配信がスタート。さらに、午後9時からは山口一郎のYouTubeチャンネルにて記念歌唱配信も実施される。
【写真】ファンはたまらない…！サカナクション「新宝島」スノードーム
今回販売されるグッズには、「新宝島」ミュージックビデオの印象的なシーンを再現したスノードーム（1万1000円）、ネオン看板をモチーフにしたキーホルダー（3300円）、そして「新宝島 TEE 2024 ver.」（再販／4180円）がラインナップ。これらはきょう30日午後7時から10月13日午後11時59分までの期間限定で受注販売され、12月下旬より順次発送予定となっている。
また、先日より予約受付が始まった重量盤アナログ4作品『GO TO THE FUTURE』『NIGHT FISHING』『シンシロ』『kikUUiki』にも注目が集まっている。これらは12月24日に同時発売され、各タイトルには購入特典として特製ステッカーが付属する。
今後も「新宝島」10周年を記念した企画が続々と発表予定とのことで、引き続き動向に注目したい。
