野村康太、1st写真集『暁紀』休憩中の“自然体で等身大”な表紙解禁 鍛え上げられた肉体美も収録
俳優の野村康太が10月24日に発売する1st写真集『暁紀（読み：あかつき）』（講談社）の表紙カットが公開された。
【写真集カット】彫刻以上？鍛え上げられた肉体美を披露する野村康太
表紙に採用されたカットは、本来スケジュールで予定していなかった、ふと立ち寄ったカフェでの休憩中に撮られたもの。自然体で等身大、“ありのままの野村康太”を切り取った写真集にふさわしいカットが表紙として採用された。
本作は「はじめての一人旅」をテーマに、韓国・ソウルのさまざまなシチュエーションで撮影した写真集。21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と鍛え上げられた肉体美も収めた、“今しか見られない野村康太”を切り取った貴重な1冊となる。
タイトルの『暁紀』には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、そしてこれからの活躍が大いに期待される野村の「夜明け」という意味が込められている。
