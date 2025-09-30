イ・チェミン、少女時代・ユナとの2ショットで感謝「永遠に幸せです」 『暴君のシェフ』完走でメッセージ
韓国の俳優イ・チェミンが30日までに自身のインスタグラムを更新。28日に最終回が配信された韓国ドラマ『暴君のシェフ』（Netflixで配信中／スタジオドラゴン制作）についてメッセージした。
【写真あり】イ・チェミン、ユナとの微笑ましい2ショット
同作は、朝鮮王朝時代にタイムスリップした天才シェフが、悪名高い暴君で最高の美食家である王と出会い繰り広げられるサバイバル・ファンタジー・ラブコメディ。数々の話題作に出演し俳優としても活躍するユナが天才シェフ ヨン・ジヨンを、ドラマ『ヒエラルキー』や『イルタ・スキャンダル〜恋は特訓コースで〜』などで注目のイ・チェミンが最悪の暴君、イ・ホンを演じている。
イ・チェミンはユナとの2ショットや共演陣との写真と共に「これまで『暴君のシェフ』を愛してくださったすべての方々に感謝します。みんなが汗を流して作った作品が、こんなに大きな愛を受け、毎日が幸せです。これからも永遠に記憶に残る作品となりますように」とファンに感謝。
続けて「この作品を一緒に作ったすべての俳優、スタッフ、監督、作家、関係者の皆さんにも感謝致します。イ・ホンとジヨンは永遠に幸せです」と携わったメンバーへの感謝も伝え、最後に「ジヨン、君の料理の腕は誰よりも素晴らしかった！これからは僕が毎朝、手作りのビビンバを作ってあげるよ」とストーリーになぞらえてメッセージした。
この投稿にファンからは「イ・チェミンさん、お疲れ様でした！」「シーズン2を期待しています」「今年最高のドラマでした」「あなたは史上最高の王」と反響が集まっている。
また共演したユン・ソアも「陛下に仕えて本当に光栄でした!!!! 」とコメントしている。
