河田陽菜2nd写真集より、セクシーな黒ビキニショット公開！いまだかつてないほど大人びた表情にも注目

日向坂46河田陽菜の2nd写真集（タイトル未定/11月11日発売）より、先行カット第7弾として、セクシーなブラックビキニのショットが公開された。

■黒ビキニ姿でプールにぷかぷかと浮かぶ河田陽菜

先行カット第7弾は、コペンハーゲン随一のデザイナーズホテルのプールで撮影された黒ビキニ姿の一枚。

世界中の人が注目するおしゃれなプールの装飾に心奪われ、天井を見つめたあと、ふいに瞳を閉じた瞬間を激写。この写真集の完成度の高さを物語る、河田陽菜のいまだかつてない大人の表情を見事に切り取ったカットとなっている。

写真集公式X（@hina2ndphoto）では、河田からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新。こちらも併せてチェックしよう。

PHOTO BY SAKAI DE JUN

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『（タイトル未定）』

